Film, Alessandra Mastronardi nei panni di Carla Fracci su Rai1

L’attrice di origini altomolisane, Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci nel film biografico ‘Carla’ coprodotto da Rai Fiction in programma su Rai1 nel prossimo autunno. La pellicola, diretta da Emanuele Imbucci, vedrà inoltre al fianco della Mastronardi, Stefano Rossi Giordano nei panni del marito e unico grande amore Beppe Menegatti, famoso regista teatrale. «Addio dolce Signora della danza», ha scritto la Mastronardi su Instagram, nel giorno della scomparsa della celebre ballerina. «È stato più che un onore avere avuto la possibilità di poter entrare nelle tue scarpette». «Mi sono avvicinata a questo personaggio in punta di piedi – ha dichiarato al Corriere della Sera la Mastronardi – pur non avendo mai fatto danza. Carla Fracci era una donna di immenso talento e pari forza. Quando ci siamo viste mi disse che le sarebbe piaciuto che la mia interpretazione mostrasse la fierezza e la forza con cui ha affrontato la vita». La trama di ‘Carla’ parte dalla storia di lei bambina nell’immediato Dopoguerra, poi adolescente e giovane donna nella Milano degli anni Sessanta fino all’ascesa e il successo.

