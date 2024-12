Finanza di Vasto: il capitano Lecce trasferito a Bari, al comando arriva il tenente Donnini

Oggi, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti – Col. Michele Iadarola – ha avuto luogo, presso la caserma “Fin. Tacconelli Mario – Croce al Valor militare”, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante della Compagnia Vasto tra il Cap. Cosimo Lecce ed il Ten. Carlo Donnini.

Il Cap. Lecce cede il comando, dopo tre anni di intensa attività operativa, sempre rivolta alla ricerca delle violazioni economico finanziarie, sistemiche e non episodiche, perpetrate nella circoscrizione della provincia teatina. Un altro prestigioso incarico attende ora l’Ufficiale presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari.

Il neo Comandante, Ten. Carlo Donnini, ha prestato servizio, nell’attuale categoria ufficiali, presso il I Gruppo di Roma per poi dirigere la Tenenza di Nicosia (Enna) prima dell’assegnazione, in qualità di Comandante, alla Compagnia di Vasto.

Il Col. Michele Iadarola, dopo aver ringraziato per l’operato svolto il Cap. Lecce, ha formulato l’augurio al nuovo Comandante per una proficua esperienza in una realtà, quale quella del comune aragonese, che sarà sicuramente in grado di offrirgli spunti operativi ed investigativi per accrescere la sua professionalità sempre al servizio dei cittadini.