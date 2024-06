Finanza e Capracotta rendono omaggio al finanziere Loreto Di Nucci medaglia di bronzo al valore militare

Nell’ambito delle celebrazioni del 250° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Isernia, memore e riconoscente verso i militari del Corpo caduti e decorati in guerra o in servizio, e per rinsaldare il legame con il territorio della provincia pentra che ha dato i natali ai propri valorosi Finanzieri, ha voluto celebrare la memoria della M.B.V.M. Finanziere Loreto Di Nucci.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Franco Tuosto, alla presenza del Sindaco del Comune di Capracotta, Candido Paglione, dei congiunti del Finanziere Di Nucci, di una rappresentanza di militari in servizio e in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, ha deposto una corona di alloro sulla tomba del decorato.

Il Finanziere Loreto Di Nucci, nato a Capracotta il 23 aprile 1924, si arruolò nella Regia Guardia di Finanza il 9 novembre 1942. Successivamente, il 5 maggio 1943, fu mobilitato per gli eventi bellici connessi al secondo conflitto mondiale e inviato in Montenegro.

Il militare trascorse due lunghi anni in combattimento, dapprima a Berane, in Montenegro, e poi nell’alta Bosnia a Tenroviz, nei pressi di Sarajevo, dove venne impiegato in missioni contraddistinte da alto rischio. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere, acquisì meriti tali da essere decorato sul “campo” con la Medaglia di Bronzo al Valore Militare.

Dopo la fine del conflitto, nell’estate del 1946, si congedò dal Corpo continuando a prodigarsi nell’impegno civico. Si sposò ed ebbe tre figli. Si è spento il 24 agosto 2007, all’età di 83 anni.

«Una cerimonia semplice, ma carica di significato, quella di oggi nel cimitero di Capracotta. – dichiara il sindaco Paglione – Il colonnello Franco Tuosto, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Isernia, ha voluto onorare il nostro concittadino Loreto Di Nucci, finanziere decorato con la medaglia di bronzo al valor militare, con la deposizione di una corona di alloro davanti alla lapide dove è sepolto. La cerimonia di oggi è sicuramente motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e rende onore a un capracottese già riconosciuto, tra l’altro, “Partigiano Combattente”. Alla Guardia di Finanza, che in questi giorni festeggia il 250° compleanno, la gratitudine della comunità di Capracotta».