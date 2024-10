Finanza setaccia i parchi pubblici: rinvenuto quasi un chilo di marijuana

Militari appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal Cap. Cecilia Tangredi, nell’ambito dell’attività di servizio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno condotto delle attività di controllo dei principali parchi cittadini. Nella serata dell’11 ottobre, tre pattuglie di finanzieri hanno perlustrato il parco pubblico di “Santa Chiara”, identificando alcuni soggetti sorpresi in atteggiamenti sospetti.

Le operazioni, eseguite anche con il supporto della Polizia Locale che gestisce il sistema di videosorveglianza cittadino, hanno permesso di rinvenire quasi un chilo di marijuana occultata dietro una scatola/contatori, tra i rovi, lungo il muro di cinta del parco. La droga si presentava confezionata in un sacchetto trasparente del tipo sottovuoto.

L’attività in questione è consistita nella perlustrazione di aree talvolta interessate da fenomeni di degrado ove, soggetti di giovane età sono soliti recarsi per consumare sostanze stupefacenti. Analoga attività era stata eseguita nello scorso mese di settembre nel “parco D’Avolio” e aveva consentito di identificare due soggetti, uno dei quali denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di perquisizione personale, era stato trovato in possesso di grammi 50 di hascisc.

Tali operazioni antidroga rientrano in un più ampio dispositivo di monitoraggio quotidiano delle aree ritenute a rischio per lo spaccio di sostanze stupefacenti che mira a reprimere ogni forma di condotta illecita e testimonia l’impegno quotidiano del Corpo della Guardia di Finanza nella tutela della legalità, sicurezza urbana e della salute in particolare delle giovani generazioni.