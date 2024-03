Finta azienda zootecnica per ottenere pascoli e soldi dall’Europa: due imprenditori nella rete dell’Arma

Nei giorni scorsi, i militari del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, unitamente a quelli della Compagnia Carabinieri di Sulmona, coordinati dalla Procura de L’Aquila, hanno eseguito il sequestro preventivo (per equivalente) di conti correnti ed immobili, per un ammontare complessivo di € 122.758,42, nonché di 106 titoli AGeA del valore complessivo di € 17.204,86 nei confronti di due persone.

Le indagini consentivano di accertare che due imprenditori agricoli, rispettivamente titolare e gestore di fatto di un’azienda zootecnica creata ad hoc per simulare la figura di “nuovo agricoltore”, ottenevano in modo illecito i titoli AgEA dalla Riserva Nazionale e creavano in modo artificioso i requisiti necessari ad ottenere l’assegnazione di superfici montane in fida pascolo dall’amministrazione comunale, munendosi così della consistenza aziendale necessaria ad inoltrare le domande di aiuti comunitari.