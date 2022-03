Flash mob, il sindaco Magnacca: «I nostri bambini chiedono la Pace per tutti i popoli»

«I nostri bambini chiedono la Pace per tutti i popoli ed è importante che anche le nuove generazioni comprendano le fatiche del momento e facciano sentire il loro grido per la pace. Bravi ragazzi, in voi è riposta la speranza di un futuro migliore».

Sono le parole con le quali il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, commenta il flash mob per la pace organizzato dall’istituto scolastico e che ha avuto come teatro la piazza del paese. Il primo cittadino, insieme ad altri consiglieri e assessori, ha preso parte attivamente all’evento che è andato in scena in contemporanea con centinaia di altre scuole d’Abruzzo e d’Italia. Insieme a lui il sindaco di Fraine, Filippo Stampone e quello di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, che hanno così inteso manifestare l’adesione formale delle istituzioni locali al flash mob per la pace.

«Splendida ed emozionante manifestazione dei bimbi e ragazzi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado organizzata dall’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino. – commenta Magnacca – Questa mattina tantissimi i bimbi in piazza della Repubblica con i cartelli in mano hanno manifestato per la pace e intonato canzoni contro la guerra.

Un sentito ringraziamento ai bambini, alla Preside, agli insegnanti, ai collaboratori scolastici, al vigile urbano, ai dipendenti comunali, al gruppo Avis comunale Castiglione messer marino , ai gruppi Alpini di Castiglione Messer Marino, alla Protezione Civile Castiglione Messer Marino, al Circolo Anziani di Castiglione e l’associazione Pulcinella».

