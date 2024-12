Fontane e fontanili: oggi a Palazzo San Francesco la presentazione del libro di Vittorio Labanca

Le fontane e i fontanili di Agnone, simboli di storia, cultura e tradizione, sono al centro del libro ‘Fontane e fontanili di Agnone’, scritto da Vittorio Labanca e in programma per la presentazione di oggi, domenica 29 dicembre, alle ore 16.30, nella prestigiosa cornice di Palazzo San Francesco. L’evento, promosso dal Rotary Club, vede il patrocinato del Comune altomolisano. All’evento prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco e presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, il presidente del Rotary Club, Daniele Cerimele, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino e del giornalista e scrittore, Nicola Mastronardi.

Un tributo al patrimonio e un gesto di sensibilità – Il volume, che raccoglie immagini e storie delle fontane del territorio, non è solo un’opera culturale, ma anche un progetto con una finalità concreta: tutto il ricavato della vendita sarà devoluto al restauro della storica fontana di Maiella, un simbolo del rione omonimo.“Le fontane non sono solo un elemento architettonico o paesaggistico, ma testimonianze vive della nostra storia,” spiega Labanca, direttore responsabile del mensile cartaceo l’Eco de l’Alto Molise – Vastese e già corrispondete per varie testate regionali. “Il ricavato del libro contribuirà al recupero della Fontana di Maiella, un progetto a cui tengo molto e che è stato reso possibile grazie al Rotary Club di Agnone.” La sensibilità dell’autore emerge anche dal suo invito a una maggiore cura e rispetto per questi beni storici: “Le fontane e i fontanili del nostro territorio sono una risorsa preziosa che merita attenzione e salvaguardia.”

Il libro, in vendita presso la tipografia San Giorgio, racconta il fascino delle fontane di Agnone, dalla più antica, quella romana con lavatoio annesso del rione San Lorenzo, alla più fotografata, la fontana di piazza Plebiscito con i suoi iconici grifoni alati. L’autore non manca di descrivere curiosità legate a queste opere, come la fonte Minaldo di Villacanale, avvolta da leggende popolari sulla fertilità, o le fontane più recenti, come quella installata nel 2023 in piazza Unità d’Italia. Labanca ha voluto sottolineare il ruolo determinante del Rotary Club, prima con l’ex presidente Armando Sammartino e ora con l’attuale presidente Daniele Cerimele, che ha avviato il progetto del restauro della fontana di Maiella. Tra i ringraziamenti, l’autore cita il sindaco Saia per il patrocinio, Nicola Mastronardi per il contributo storico, l’architetto Valentina Musilli per la grafica e l’impaginazione, e l’Associazione “La Repubblica di Maiella” per la diffusione del volume.

Labanca conclude con un appello: “Chiudiamo i rubinetti quando non utilizziamo l’acqua, anche quelli delle fontane. È un bene prezioso, e il suo valore cresce di giorno in giorno.”

L’appuntamento di oggi pomeriggio è un’occasione per riscoprire non solo il fascino delle fontane di Agnone, ma anche per sostenere attivamente il recupero di un simbolo del territorio, dimostrando che cultura e solidarietà possono andare di pari passo.