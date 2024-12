Forestali: il calendario “Cites” presentato alla galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma

Il calendario #CITES 2025 è stato presentato questa mattina presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, alla presenza del Gen. C.A. Andrea Rispoli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali, e Agroalimentari dei Carabinieri.

Le tavole, coloratissime e accattivanti, sono dedicate alle bellezze naturali dei Paesi del Sud America, scrigno di biodiversità, e all’importanza degli studi di Charles Darwin. Un invito alla sensibilizzazione e una riflessione sull’impatto, spesso dannoso, delle azioni umane sull’ambiente.

La funzione del Servizio #CITES è quella di educare alla legalità, sensibilizzando i cittadini. Nei mercatini di molti Paesi esotici, infatti, si possono facilmente acquistare, per pochi euro, piante o animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili, ecc.) tutelati dalla legge.

Spesso, il turista in partenza per una vacanza in paesi lontani non conosce l’esistenza di accordi internazionali che tutelano le specie animali e vegetali e non sospetta che l’acquisto di alcuni souvenir possa essere causa di pesanti sanzioni (nei casi più gravi, anche d’arresto).

Quindi è necessario verificare, prima di ogni acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengono a una specie protetta. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l’assistenza delle Autorità di gestione locali. Nei casi dubbi, e qualora non sia possibile ottenere l’autorizzazione prevista, si consiglia di non acquistare.