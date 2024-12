Formazione enogastronomica con l’associazione italiana Sommelier Molise: corsi anche ad Agnone

Formazione enogastronomica di eccellenza con l’associazione italiana Sommelier Molise: al via nuovi corsi sul territorio. Vuoi diventare sommelier? Vuoi approfondire le tue conoscenze sul mondo della birra?

Il 2025 si apre con nuovi appuntamenti formativi per tutti gli appassionati di enogastronomia e per chi desidera trasformare una passione in una professione.

Corsi di Primo Livello per Sommelier

Per chi sceglie di avvicinarsi al mondo del vino con un approccio professionale, ecco due corsi di primo livello, che partiranno a Termoli il 20 gennaio e ad Agnone il 21 gennaio 2025.

Entrambi i corsi offriranno un’introduzione completa alla figura del sommelier, con approfondimenti sulla degustazione, il servizio e la cultura vitivinicola.

Corso sulla cultura della birra

Il 12 febbraio 2025 prenderà invece il via a Isernia uno speciale corso dedicato alla cultura della birra. Attraverso lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti scopriranno i segreti della produzione, le varietà, gli abbinamenti e le tecniche di degustazione di una delle bevande più antiche e amate al mondo.

Per informazioni e iscrizioni, si invitano gli interessati a visitare il sito ufficiale di AIS Molise, www.aismolise.org e i nostri canali social, o a contattare i rappresentanti della delegazione territoriale.

AIS Molise, Termoli: Vitor Ugo Fratini, cell. +39 347 867 9761

AIS Molise Isernia: Daniela Tonti, cell. +39 349 812 0589