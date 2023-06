Formazione “Speleo Trauma Care” per i tecnici del Soccorso alpino

I tecnici di Soccorso Speleologico della XV Delegazione Abruzzo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, hanno effettuato nel weekend la formazione Speleo Trauma Care (STC).

Si tratta della formazione sanitaria specifica per il soccorso in grotta, curata dalla Scuola Nazione Medici Emergenza ad alto rischio in ambiente ipogeo (SNAMED). A tale evento ha presieduto il Direttore Nazionale della scuola, il medico piemontese Giuseppe Giovine. Il soccorso in caso di incidente in grotta, a causa della complessità dell’ambiente, richiede infatti un trattamento del trauma specifico. Il corso effettuato in due giornate: una teorica e una pratica, ha visto impegnati una ventina di tecnici, che a seguito di un esame finale, otterranno la qualifica di operatore Spelo Trauma Care. A differenza dei giovani, alcuni tecnici hanno conseguito il rinnovo della qualifica.

Il corso tenuto dagli istruttori SNAMED, ha visto applicare le tecniche e le manovre di immobilizzazione e trasporto in ambiente speleologico di un paziente infortunato. La presenza del Direttore nazionale ha inoltre consentito al Soccorso Speleologico Abruzzo di vedere nominato, dopo verifica finale, il secondo formatore regionale STC.