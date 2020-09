FOTO NEWS – Il miele solidale della Caritas nelle mani di Papa Francesco

Il miele solidale della Caritas di Trivento nelle mani di Papa Francesco. L’immagine è stata scattata nei giorni scorsi in Vaticano e mostra don Alberto Conti, parroco di Castelguidone e direttore della Caritas triventina, che porta in dono al Pontefice regnante un vasetto di miele prodotto dalle «api di Dio», cioè nell’apiario solidale gestito dalla Caritas stessa in località San Vito.

Si tratta di un progetto, finanziato con in fondi dell’8 per mille dalla Chiesa cattolica, che mira a diffondere sul territorio le tecniche di allevamento stanziale delle api anche come fonte di sostentamento o di integrazione al reddito. Perché le api combattono anche lo spopolamento.