FOTO NEWS – Mister Dell’Oglio che allaccia le scarpe ai ragazzini della scuola calcio Agnonese

Dare l’esempio, perché l’umiltà è la principale dote dei veri campioni dello sport, dentro e fuori dal rettangolo verde. Quando un ex calciatore di serie A, che ha giocato insieme a Roberto Baggio e Maradona, si inginocchia per legare le scarpe ad un ragazzino della scuola calcio dell’Agnonese-Robur, capisci di essere al cospetto di un vero campione. Piccoli gesti che non passano inosservati agli occhi attenti del cronista. Grande mister Antonio Dell’Oglio! Chapeau!

