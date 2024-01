Fraine e Agnone sotto shock per la morte del cuoco 52enne Bertino Chiavaro

Due comunità, Fraine e Agnone, sotto shock per la morte di Bertino Chiavaro di 52 anni. L’uomo è deceduto ieri sera lungo la fondovalle Treste a seguito di un incidente stradale che ha visto la sua auto sfondare il guardrail e precipitare in una scarpata. Il corpo è stato poi recuperato dai Vigili del fuoco di Vasto. Nel frattempo, il magistrato di turno del tribunale di Vasto, ha disposto l’autopsia che si svolgerà a Chieti. Dopodiché la salma sarà riconsegnata ai familiari. Professione cuoco, Bertino Chiavaro lavorava a Palmoli ma risiedeva a Fraine, piccolo centro dell’alto Vastese al confine con il Molise. L’uomo era molto conosciuto ad Agnone dove in passato aveva lavorato presso l’hotel Sammartino. Fratello della madre del consigliere regionale Andrea Greco, si è sempre fatto apprezzare come un grande lavoratore e amante della sua famiglia. Lascia la moglie e due figli. Ai familiari le condoglianze più sentite da parte del direttore e della redazione de l’Eco online.

