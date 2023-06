Frana sulla provinciale, interrotti i collegamenti tra Castiglione e Montazzoli. Smottamenti anche a Fraine e Roccaspinalveti

Il nubifragio che si è abbattuto sull’Alto Vastese in queste ore ha causato il distacco di una frana lungo la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli. Lo smottamento, con materiale pietroso e fango che viene segnalato intorno al km 3 all’uscita da Castiglione, poco dopo lo svincolo per Santa Maria del Monte, impedisce in questo momento la circolazione veicolare in sicurezza. Sul posto si è recata la pattuglia dei Carabinieri di Castiglione, al comando del luogotenente Ivan Sammarone. Presente anche il vicesindaco Felice Marco Nozzi. Circolazione veicolare interrotta in entrambi i sensi di marcia. In questo momento, quando sono le 23,30, stanno intervenendo delle ruspe nel tentativo di ripristinare la percorribilità dell’arteria provinciale.

Altre frane, con carreggiata parzialmente ostruita, vengono segnalate lungo la provinciale per Fraine, appena dopo la zona artigianale di Castiglione Messer Marino e in località Acquaviva di Roccaspinalveti.

AGGIORNAMENTO ORE 23,55 – Sono entrate in azione le ruspe, da Castiglione Messer Marino, che stanno sgomberando la sede stradale al km 3 della provinciale per Montazzoli.

seguono aggiornamenti