Francavilla al Mare si prepara per SquiLibri, ecco le date del festival unica tappa regionale dello Strega Tour

A Francavilla al Mare (Ch) si lavora per la IV edizione del Festival di SquiLibri che torna ad aprire le porte all’estate francavillese per il quarto anno consecutivo dal 20 al 22 giugno 2025.

Nato dalla collaborazione tra la Scuola Macondo di Pescara fondata da Peppe Millanta, ad oggi gestita da Elisa Quinto con la collaborazione di Sara Caramanico, ed il Comune di Francavilla al Mare guidato dalla Sindaca Luisa Russo, “SquiLibri – come sostiene l’Assessora alla Cultura Cristina Rapino – si afferma come uno degli appuntamenti più attesi del litorale abruzzese non solo per le grandi firme che ospita, oltre all’unica tappa regionale dello Strega Tour, ma anche per i molteplici appuntamenti vista mare dedicati a diverse fasce di età. Questo Festival è per noi un appuntamento immancabile, e dà il via al lungo calendario culturale estivo di Francavilla al Mare”.

Molti sono stati gli ospiti del Festival nelle edizioni passate diluiti tra i tre giorni: se ne ricordano alcuni come Sigfrido Ranucci, Nicola Lagioia, Marino Bartoletti, Francesca Reggiani, Tiziana Ferrario, Stefania Andreoli, Luca Bianchini, Nicola Gratteri, Paolo Crepet, Dacia Maraini, ed inoltre Nina Zilli, e gli abruzzesi Donatella Di Pietrantonio (vincitrice del Premio Strega ’24 con L’età fragile di Einaudi), Remo Rapino e tra le varie attività non sono mancate passeggiate culturali e letterarie a sostegno del turismo locale o laboratori fotografici e di scrittura. Immancabile, per ogni edizione, è la Fiera del libro: una vera e propria vetrina per le case editrici indipendenti nel meraviglioso contesto offerto dal Festival.

“SquiLibri è una delle manifestazioni nate con questa amministrazione e ne sono davvero orgogliosa, perché è ormai diventato un appuntamento fisso e molto atteso. Francavilla ha la particolarità di riuscire a riempire le piazze con la letteratura, l’arte e la filosofia e, con eventi come SquiLibri e non solo, si sta affermando sempre più come capitale abruzzese della cultura. Ringrazio il direttore artistico Peppe Millanta e tutti coloro che si adoperano per una tre giorni ricca di incontri con grandi nomi e importanti appuntamenti” – sottolinea la Sindaca del Comune di Francavilla al Mare (CH), Luisa Russo.

Come invece anticipa il Direttore artistico, Peppe Millanta: “Abbiamo acceso i motori per questa quarta edizione, che si preannuncia ancora più ricca e variegata delle altre, in un contesto nuovo che è quello della piazza Sirena. Siamo contenti per l’attenzione e la cura che c’è verso questa manifestazione, in primis da parte dei cittadini, che l’hanno fatta loro, anche grazie alle numerose attività che di fatto sono state svolte durante tutto l’anno, grazie al finanziamento del Cepell e dell’Amministrazione. Tante le novità che sveleremo piano piano in queste settimane che ci separano da giugno. Possiamo però già dirvi che anche quest’anno siamo onorati di ospitare il tour del Premio Strega, e possiamo già invitarvi per domenica 22 giugno”.

È possibile seguire le pagine social @squilibrifestivaldellenarrazioni.