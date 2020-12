Frontale sulla statale, due feriti estratti dai Vigili del fuoco

Incidente stradale, nella serata di ieri, in agro di Vinchiaturo, al km 121 della SS87. Un frontale tra un’auto ed un furgone. Feriti i conducenti di entrambi i veicoli, per uno dei quali si sono rese necessarie operazioni di estricazione da parte della squadra Vigili del fuoco intervenuta. Sul posto anche le unità del 118 di Bojano e Campobasso che assicuravano primo soccorso e trasporto in ospedale dei due malcapitati. Rilievi ed accertamenti sulle cause dell’evento a cura di Carabinieri di Cercemaggiore e Polstrada del capoluogo molisane. Squadra dell’ANAS in loco per il successivo riordino della carreggiata interessata dall’evento.

Correlati