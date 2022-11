Frontale sulla statale, furgone contro tir: tre morti estratti dai Vigili del fuoco

Incidente, nel pomeriggio di oggi, sulla statale 6 in prossimità del chilometro 608. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e San Severo dalla provincia di Foggia. Il violento impatto frontale ha causato il decesso di tre persone. La strada è momentaneamente chiusa al traffico per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza. Sul posto la Polizia stradale di Vieste e personale medico da Foggia.

Al momento, i veicoli diretti a Foggia devono effettuare una inversione di marcia al km 559,500 (Regione Molise) per poi proseguire su Autostrada A14.

I veicoli diretti a Termoli al km 623,000 possono uscire allo svincolo ‘Ripalta’ per poi proseguire o su Autostrada A14 oppure sulla provinciale 31. Sul posto è presente il 118, la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.