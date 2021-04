Tre feriti, in maniera grave, ricoverati in ospedale. E’ l’esito dell’incidente stradale verificatosi ieri sera sulla fondovalle Trigno, sul territorio comunale di Lentella nel tratto rettilineo subito dopo la curva dell’impianto Laterlite. I feriti sono tre molisani, uno di Campobasso e due di Cantalupo nel Sannio (Is).

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI