Fugge all’alt, Finanzieri sparano: trasportava oltre un chilo e mezzo di droga, arrestato

Finanzieri Baschi Verdi del Gruppo della Guardia di Finanza di Campobasso, nell’ambito del proprio dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto dei traffici illeciti, hanno colto in flagranza di reato ed arrestato un soggetto, italiano, di anni 41, residente in Campania, con precedenti, per traffico di sostanze stupefacenti, con 1,6 chilogrammi di droga in auto.

Più in particolare, la sequenza dell’attività, una pattuglia di Pronto Impiego, integrata con un’Unità Cinofila, delle Fiamme Gialle di Campobasso, procedeva all’inseguimento di un’autovettura, che non si era fermata all’alt del posto di controllo, istituito su una strada statale, della Provincia, direzione Campobasso, dandosi a precipitosa fuga e mettendo a repentaglio l’incolumità propria, degli stessi militari operanti e di terzi.

Dopo un lungo inseguimento, il fuggitivo veniva raggiunto, bloccato e trovato in possesso, abilmente occultati a bordo dell’autovettura, di chilogrammi 1,5 di hashish – n. 15 panetti –, grammi 50 di cocaina e grammi 60 di marijuana.

Durante le concitate fasi dell’inseguimento, venivano esplosi, ad opera della pattuglia, tre colpi in aria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e relative tecniche di polizia, tenuta ed uso delle armi – contesto che non provocava alcun danno a persone e cose –, al fine di far desistere il fuggitivo, il quale, tuttavia, noncurante, interrompeva la sua corsa, solo a seguito di autonomo ed improprio urto contro un ostacolo stradale, rendendo il suo autoveicolo, poi parimenti sottoposto a sequestro, non più marciante.

Conseguentemente, il responsabile, veniva tratto in arresto, in flagranza di reato, per le fattispecie, in materia di stupefacenti, resistenza, tentate lesioni e violenza privata, per essere poi tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, avendo fondato motivo di ritenere che presso un domicilio, comunque non dichiarato dalla parte, ma opportunamente rilevato dalla stessa pattuglia operante facendo uso delle banche dati in dotazione al Corpo, potesse essere rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, veniva attivato, a supporto, altro Reparto della Guardia di Finanza, in area campana, fornendo, al riguardo, specifiche e mirate direttive operative al momento, per la relativa perquisizione anche locale, che si concludeva con il sequestro di ulteriori Kilogrammi 10 di hashish – per oltre n. 100 panetti –, grammi 70 di marijuana, euro 1.900,00 in contanti, n. 1 bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto ed una postepay evolution card.

Di rilievo, sia la freddezza, dei militari operanti, delle Fiamme Gialle, all’atto del controllo, nello spunto operativo, flagranza durante e nelle concitate fasi dell’attività di polizia in argomento, comunque garantendo l’altrui e la propria incolumità – purtroppo, anche con l’esplosione, in aria e in sicurezza, di tre colpi di pistola –, sia il quantitativo di droga sequestrata, 12 kilogrammi ed il relativo valore illecito che avrebbe fruttato.

L’attività di servizio continua incessante e si inserisce, altresì, nell’ambito del dispositivo, del Corpo, di contrasto ai traffici illeciti, sul territorio, a salvaguardia delle leggi e a contrasto dei fenomeni connotati da fortissima pericolosità sociale, tra cui i traffici illeciti di sostanze stupefacenti, non ultimo con riferimento ai conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, confermandosi obiettivo della mission istituzionale, della Guardia di Finanza, in stretta sinergia con la competente Autorità Giudiziaria nonché valore funzionale ad incrementare, sia la prevenzione, sia la “sicurezza percepita” e a “leggere”, in modo costante, lo scenario operativo di riferimento per trarne ogni utile spunto investigativo.