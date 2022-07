Fulmine si abbatte su un edificio di Agnone, sopralluogo dei Vigili del fuoco

Attività elettrica intensa e pioggia a catinelle, dal pomeriggio di oggi, su tutto l’Alto Molise e Vastese. E proprio ad Agnone un fulmine si è abbattuto nei pressi di un edificio in via Marconi. L’episodio intorno alle ore 18 e dalle prime ricostruzioni pare che la saetta abbia colpito un palo dell’Enel, mandando in tilt diverse apparecchiature elettroniche e innescando un principio di incendio, come si vede dal video che pubblichiamo di seguito.

Sul posto, per quanto di competenza, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e un equipaggio del Nucleo operativo radiomobile della locale compagnia Carabinieri. I Vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo e verificato eventuali danni a strutture o cose, per poi richiedere l’intervento di squadre di tecnici dell’Enel. Non risultano feriti.