Funerali Papa Francesco, slitta l’ingresso in diocesi a Trivento del vescovo Cibotti

La morte di Papa Francesco farà slittare l’ingresso ufficiale e la presa di possesso canonico della diocesi di Trivento da parte del vescovo Camillo Cibotti. La cerimonia è in calendario per sabato 26 aprile, ma c’è la concreta ipotesi di una coincidenza con i funerali del Pontefice.

Le esequie di Bergoglio dovrebbero infatti avvenire tra il quarto e il sesto giorno dalla morte. I funerali, quindi, si dovrebbero tenere tra venerdì 25 e domenica 27 aprile. Una coincidenza temporale che farà slittare il festoso ingresso in diocesi del vescovo designato Cibotti. Dalla Curia triventina, al momento, non è giunta tuttavia nessuna comunicazione in merito.