Fungaiolo 46enne ferito in località Bocca della Selva, recuperato dall’elisoccorso

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Molise è intervenuto a supporto del Soccorso Alpino della Campania per il soccorso ad un fungaiolo in località Bocca della Selva, nel territorio comunale di Piedimonte Matese (CE). L’uomo, nato a Benevento e residente a Calvi, di anni 46, intento alla ricerca di funghi, è scivolato per una diversi metri rimanendo ferito.

Impossibilitato a muoversi ha contattato quindi il 118 che ha allertato la componente territoriale del CNSAS, che si è portata in zona con squadre provenienti dal Molise e dalla Campania, ed attivato l’elisoccorso di Napoli che giunto sul posto ed individuato il ferito, ha sbarcato il tecnico di elisoccorso del CNSAS ed il personale sanitario di bordo, i quali hanno raggiunto il ferito e, con l’aiuto del personale sanitario della postazione territoriale di Letino, gli hanno prestato le prime cure e, dopo averlo immobilizzato, lo hanno trasferito sulla viabilità ordinaria.

Mediante l’ambulanza il paziente e stato avvicinato all’elicottero del 118 di Napoli rimasto in attesa in un campo adiacente per il successivo imbarco e trasporto a Caserta. Su posto, a garantire la sicurezza delle operazioni, i Carabinieri di Piedimonte Matese ed una squadra dei vigili del fuoco.