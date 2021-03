Fuori dal proprio Comune per «per comprare droga»: sanzionati due giovani

Nel fine settimana, nonostante il brutto tempo, sono stati numerosi i cittadini sanzionati dai Carabinieri della compagnia di Chieti per essersi arbitrariamente spostati in un comune diverso da quello di residenza: in particolare due ragazzi residenti nel Pescarese, ma fermati a Francavilla al mare, hanno dichiarato di essersi recati a Pescara per comprare droga: il primo, che l’aveva assunta in loco, «molto responsabilmente» ha chiamato un amico per farsi venire a prendere. Ovviamente, dopo la perquisizione personale e dell’auto per verificare che non vi fossero stupefacenti, sono stati entrambi sanzionati con una multa di 533 euro ciascuno.

