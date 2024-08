Furti in abitazione durante le ferie, i Carabinieri rafforzano i controlli di prevenzione sul territorio

L’Arma di Campobasso in questo periodo estivo ed in particolar modo per la giornata di Ferragosto, ha predisposto, sotto la direzione del Comandante Provinciale Colonnello Luigi Dellegrazie, dei controlli straordinari su tutto il territorio provinciale. In un’estate torrida come questa, è prevedibile che molti molisani lasceranno i propri luoghi di residenza per godersi qualche giornata in spensieratezza nelle zone marittime o di montagna. In particolare a svuotarsi saranno i piccoli paesi della provincia, quantomeno nella sola giornata di Ferragosto.

Ed è proprio in questi piccoli centri più isolati della provincia che sarà maggiormente concentrata l’attenzione degli uomini dell’Arma, che pattuglieranno il territorio al fine di prevenire visite sgradite da parte di malintenzionati. Oltre all’azione di prevenzione di reati contro il patrimonio, che sarà assicurata anche da personale in abiti civili, i Carabinieri di Campobasso saranno anche proiettati al controllo sulla circolazione stradale al fine di assicurare una tranquilla circolazione sulle arterie principali per chi si sposterà in queste giornate.

Lo sforzo dell’Arma sarà abbastanza corposo al fine di impedire la commissione di reati in genere, ma l’appello a chi rimarrà nei propri luoghi di residenza è quello di segnalare tramite 112 eventuali persone o movimenti sospetti per agevolare eventuali controlli. Il binomio popolazione – Arma così può diventare vincente ed assicurare un Ferragosto sereno per la provincia di Campobasso.