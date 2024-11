Furti in abitazione nel Sangro-Vastese: il Prefetto chiede maggiori controlli, ma servono uomini

Nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato, il Sindaco di Atessa Giulio Borrelli, il Consigliere provinciale Arturo Scopino, il Questore Aurelio Montaruli, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Cosimo Damiano Di Caro, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Michele Iadarola.

Il Prefetto ha rappresentato che la riunione è stata convocata a seguito di alcuni episodi di furti in abitazione verificatisi nell’area di Atessa, della Val di Sangro e nel territorio frentano.

Al riguardo sono stati previsti, nelle aree di interesse, servizi di controllo e prevenzione da parte delle Forze dell’Ordine per prevenire e contrastare ulteriori eventi criminosi.

Il Sindaco del Comune di Atessa, già dotato di una ampia copertura del sistema di videosorveglianza, ha assicurato la massima collaborazione nell’attività di controllo del territorio, in raccordo con le Forze dell’Ordine. Anche il Comune di Lanciano ha già attivo un sistema di videosorveglianza, che, come comunicato in precedenza dal Sindaco, sarà ulteriormente incrementato.