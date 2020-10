Furto e truffa, due molisani agli arresti

Personale della Squadra Mobile di Campobasso ha dato esecuzione a due diverse misure alternative della detenzione domiciliare emesse dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso. La prima, nei confronti di una 60enne originaria del Capoluogo, condannata dal Tribunale di Campobasso a 9 mesi di reclusione per di truffa in concorso, reato commesso dalla donna nel 2012; la seconda misura, invece, a carico di un 56enne campobassano, per espiare la pena di poco più di un anno di reclusione a seguito di condanna emessa per furto aggravato, commesso dall’uomo nel 2011.

