Furto in abitazione a Montazzoli: rubati attrezzi agricoli e un fucile

Montazzoli dichiarato zona rossa per via dei quaranta casi di positività al Covid e qualcuno ne approfitta per mettere a segno reati contro il patrimonio. Se non è sciacallaggio, poco ci manca.

Un furto in abitazione viene segnalato a Montazzoli, precisamente in contrada Baselice. I ladri, secondo le prime ricostruzioni, hanno agito tra la serata e la notte a cavallo tra mercoledì e giovedì, approfittando dell’assenza del padrone di casa, un 87enne, che dorme altrove. Ignoti, dopo aver forzato la porta di ingresso, si sono introdotti all’interno della casa, che è ubicata in una posizione piuttosto isolata, e praticamente indisturbati hanno fatto razzia di quanto trovato nelle varie stanze. Nel bottino sono finiti alcuni utensili da lavoro, come una motosega e un trapano, altri oggetti usati in agricoltura e un fucile, precisamente una doppietta, regolarmente detenuto.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri di Castiglione Messer Marino che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire all’identità del o dei ladri.