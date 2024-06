Furto in appartamento: colti in flagranza dai Carabinieri, due giovani dietro le sbarre

A conclusione di un tempestivo intervento effettuato in Petacciato (CB) e dei relativi immediati accertamenti, i militari di quella Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB) hanno arrestato 2 giovani di 20 e 26 anni, entrambi già titolari di precedenti di polizia e/o penali, rispettivamente residenti nelle province di Campobasso e Trapani, resisi responsabili del reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato, previsto e punito dagli articoli 56, 110, 624 bis e 625 del Codice Penale.

I militari infatti, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, sorprendevano i due soggetti all’interno di un’abitazione privata sita in Lido di Petacciato (CB), dove gli stessi si erano introdotti previa effrazione della porta d’ingresso ed avevano messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro ed oggetti di valore, ma senza essere ancora riusciti ad asportare nulla.

Per i due, appurate le loro chiare responsabilità in merito alla commissione dei reati per cui si procede, scattavano le manette; infatti venivano tratti in arresto e tradotti presso la casa circondariale più vicina al luogo della condotta delittuosa, per ivi permanere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).