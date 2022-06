Furto sacrilego a Guardiabruna, una parrocchiana: «La chiesa era chiusa, i ladri sono entrati da una finestra sul retro»

«La nostra chiesetta sta sempre chiusa, viene aperta quando ci sono le funzioni e poi subito chiusa. I ladri sono entrati da una finestra nel retro, dopo aver tagliato una rete arrugginita». La precisazione arriva da una parrocchiana di Guardiabruna, in merito alla notizia del furto sacrilego avvenuto presso la chiesa di Santa Vittoria. In un primo momento si era pensato che i ladri avessero approfittato dell’edificio sacro lasciato aperto, mentre ora si apprendere, dalla testimonianza della parrocchiana, che si è trattato di un furto con effrazione. I delinquenti si sono introdotti in chiesa passando da una finestra sul retro dopo aver tranciato la rete di protezione. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Celenza sul Trigno dipendenti dalla compagnia di Vasto.

