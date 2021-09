Gestione pandemia: il «grazie» del Prefetto Faramondi alla Guardia di Finanza pentra

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Isernia Gabriella FARAMONDI si è recata in visita presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L’autorità, cui sono stati resi gli onori di rito, è stata accolta dal Comandante Regionale Molise – Generale di Brigata Salvatore REFOLO – e dal Comandante Provinciale di Isernia – Colonnello Vito SIMEONE, nonché dagli Ufficiali in servizio nella provincia pentra.



Successivamente, il Colonnello Vito SIMEONE ha tenuto un briefing istituzionale durante il quale ha illustrato l’organizzazione e le dotazioni logistiche dei Reparti dipendenti, le dinamiche operative nonché i risultati conseguiti dagli stessi nei diversi comparti della mission affidata al Corpo a garanzia degli interessi economico-finanziari nazionali e comunitari.

Al termine dell’incontro, la Dott.ssa FARAMONDI ha espresso il suo personale apprezzamento per l’impegno profuso nelle quotidiane attività ed i risultati conseguiti dalle Fiamme Gialle pentre, nonché per il costante contributo fornito dal Corpo alle numerose iniziative avviate e coordinate dalla Prefettura in piena sinergia con le altre Forze di Polizia operanti nell’ambito della Provincia, auspicando una sempre più proficua cooperazione.