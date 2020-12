Giallo Diakitè, Colaizzo: “Non è vero che è stato venduto per 50mila euro”

“Non è vero che la cessione al Teramo del difensore Salim Diakitè è stata pianificata al prezzo di 50mila euro e in merito all’indennizzo che spetterebbe all’Olympia nel caso in cui il giocatore approdi in serie A, è una circostanza che resta all’interno del club”.

Il giorno della cessione di Diakitè al Teramo

Taglia corto l’ex presidente Marco Colaizzo che ribatte alle dichiarazioni rilasciate da Mauro Marinelli all’Eco online. Nelle ultime ore l’ex allenatore e dirigente granata, tra le altre cose, ha parlato della cessione del calciatore francese al Teramo, squadra militante in serie C, accennando al possibile ritorno economico che spetterebbe all’Olympia. Parole che a quanto pare non sono piaciute all’ex patron il quale non ha perso tempo per smentire Marinelli. Resta il giallo sulla cessione del forte fluidificante ormai destinato a nuovi ed interessanti palcoscenici.