Gigi D’Alessio a Campobasso: a ruba i biglietti messi in vendita

Cresce l’attesa per l’arrivo di Gigi D’Alessio a Campobasso. Sono andati letteralmente a ruba i biglietti messi in vendita dagli organizzatori subito dopo l’annuncio della tappa molisana del tour “Outdoor 2024” che si terrà domenica 28 luglio nell’area eventi di Selva Piana a Campobasso. Negli ultimi giorni, per far fronte alle tante richieste, sono stati messi in vendita nuovi biglietti, alcune centinaia, e anche questi sono in via di esaurimento (prevendite su Ticketone e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati). Anche in Molise dunque, così come sta accadendo in tutte le altre località che stanno ospitando il tour, il cantautore napoletano viene accolto con grande calore e entusiasmo dal pubblico. D’Alessio, che proprio in queste ore è diventato papà per la sesta volta, è reduce tra l’altro dai trionfali otto concerti consecutivi in piazza del Plebiscito nella sua Napoli che hanno richiamato complessivamente centomila spettatori (a Napoli tornerà il 2 giugno del prossimo anno ma stavolta ad ospitarlo sarà lo stadio Maradona). A settembre invece chiuderà il suo tour estivo con cinque concerti alla Reggia di Caserta per proseguire poi tra l’autunno e l’inverno nei palazzetti.

D’Alessio con questo tour riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).