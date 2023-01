Giornalisti: l’agnonese Vittorio Labanca nei collegi integrati dell’Odg in Corte d’Appello

Il cavaliere della Repubblica e da trent’anni giornalista pubblicista, l’agnonese Vittorio Labanca, storico direttore del mensile per l’emigrazione “L’Eco dell’Alto Molise“, sarà indicato come componente per il Molise dei Collegi integrati presso le Corti di Appello dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Un momento del convegno ospitato nella sala conferenze dell’ospedale di Agnone

Ne ha dato notizia, nel pomeriggio di martedì ad Agnone, nel corso del convegno di formazione professionale ospitato presso i locali dell’ospedale “San Francesco Caracciolo”, lo stesso presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino.

Il presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino

«Il primo corso di formazione dell’anno 2023 appena iniziato viene ospitato ad Agnone. – ha esordito il presidente dei giornalisti molisani – Questo a dimostrazione dell’attenzione che l’Odg Molise ha per la città di Agnone e per le zone interne. Inoltre vi preannuncio, anche se la decisione spetterà ovviamente al consiglio dell’ordine nella sua interezza, che un collega agnonese, Vittorio Labanca, andrà a rappresentare il Molise in seno ai Collegi integrati che deliberano, in corte d’appello, relativamente ai procedimenti disciplinari. Il collega Labanca, giornalista capace e stimato, da oltre trent’anni iscritto all’ordine professionale, ha tutte le carte in regole, anche di “anzianità di servizio”, per ricoprire quel delicato ruolo».