Giornata della biodiversità nella riserva Mab Unesco Montedimezzo a Vastogirardi

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia, per domenica 22 maggio, organizza “RISERVAMICA 2022” nella riserva MaB UNESCO Montedimezzo a Vastogirardi. Si tratta dell’ottava edizione di un evento a carattere nazionale che mira a far conoscere le 130 Riserve dello Stato gestite dall’Arma, le attività specifiche svolte dai Carabinieri Forestali ed il Progetto Nazionale di educazione ambientale “Un Albero per il Futuro“. I visitatori che vorranno intervenire saranno accompagnati tra recinti faunistici, voliere ed il museo naturalistico attraverso un percorso alla scoperta della Riserva, dei suoi segreti e della straordinaria biodiversità che custodisce.

Per info e prenotazioni:

Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia

Via Bellini n° 8/10 – Isernia

mail: 043349.001@carabinieri.it

Tel: 0865/3935