Giornata internazionale dei bambini scomparsi, poliziotti a scuola per fare prevenzione

Il 25 maggio si celebra la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno che colpisce il mondo dell’infanzia, anche a livello internazionale.

Anche quest’anno, su iniziativa del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, personale della Questura di Campobasso distribuirà presso alcuni Istituti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, quali l’Istituto Comprensivo Statale “Petrone”, l’Istituto Comprensivo Statale “Montini” e l’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” di Campobasso, del materiale informativo e dei segnalibri sull’argomento “bambini scomparsi” e sulla prevenzione dei rischi di scomparsa dei bambini in età scolare.

Per i minori scomparsi, in caso di bisogno, oltre ai numeri di emergenza 112 e 113, si può consultare il sito gestito dalla Polizia di Stato “it.globalmissingkids.org” e contattare la linea europea per i minori scomparsi 116000 o il numero di Emergenza Infanzia per la violenza sui minori “114”.