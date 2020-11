Giornata mondiale degli alberi: l’albero eterno in pietra della Maiella dello sculture Colangelo

Il 21 novembre viene celebrata la Giornata mondiale degli alberi, istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e riconosciuta con l’art. 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, con lo scopo di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi.



«Com’è a tutti noto gli alberi danno un indispensabile contributo alla vita. – spiegano dal Club UNESCO di Vasto – Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico: sono tra gli organismi senza i quali non ci sarebbe vita sulla terra. Dobbiamo quindi proteggere la loro esistenza e proteggere le foreste i cui alberi sono piante di lunga durata».

E’ per questo che il 21 novembre di ogni anno vede tra le tante iniziative la messa a dimora di nuove piante, ad opera di associazioni ecologiste.

Il Club Unesco di Vasto, per definizione «impegnato nella diffusione di una cultura di pace perseguita attraverso l’educazione e la cultura aveva progettato», per il 2019-20, un lungo percorso didattico con le Scuole Superiori di Vasto sui cambiamenti climatici: purtroppo la situazione sanitaria del nostro paese, con la chiusura delle scuole, ha impedito che il progetto si attuasse.



«Abbiamo pensato dunque di modificare la nostra strategia, – spiegano dal Club Unesco di Vasto – senza abbandonare il messaggio di allarme per la vita vegetale sulla terra, ma anche di speranza nelle capacità degli umani di modificare i propri comportamenti e vorremmo affidare questo messaggio all’opera scultorea dell’artista Giuseppe Colangelo, di Castiglione Messer Marino, da sempre molto sensibile ai temi ambientali. La sua scultura rappresenta un grande albero in pietra della Maiella di 160 cm per 50 per 16 che ci ricorderà la fondamentale presenza dell’albero nella vita e nella cultura umane, ma anche il rischio di “inaridimento” evocato dalla pietra».

La scultura, il cui titolo è “Genesi”, sarà esposta nell’isola pedonale, lungo Corso Italia, di Vasto.

Sarà presentata domani sabato 21 novembre in occasione della giornata mondiale dell’albero indetta dall’UNESCO.

L’albero rimarrà esposto per tutto il periodo delle Feste natalizie, diventerà anch’esso un albergo di Natale.

«Spero che possa essere di buon auspicio» ha commentato lo scultore Colangelo.