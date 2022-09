Giornata nazionale dei Piccoli musei, Frosolone presente con “Occhi a candela” e “Antica biblioteca scolastica”

Domenica 18 settembre 2022 si svolgerà la 5a Giornata nazionale dei Piccoli musei. Il tema di questa edizione è: “I piccoli musei sono la porta del territorio”. Il Molise è rappresentato dal Piccolo museo Occhi a candela e Antica biblioteca scolastica di Frosolone, membro attivo dell’Associazione nazionale piccoli musei d’Italia.

“In questa giornata incontriamo i nostri frequentatori dimostrando la nostra consapevolezza sul ruolo importante che i Piccoli musei hanno nella costruzione del futuro delle nostre comunità e dei nostri territori – ha detto il vicepresidente dell’Apm, Marzio Cresci -. La Giornata nazionale è la nostra festa e quest’anno, per la prima volta, avremo un tema specifico: i piccoli musei sono la porta del territorio”.

Cresci ha chiarito gli obiettivi della Giornata nazionale dei Piccoli musei: “Puntiamo a stimolare gli ingressi, ad aumentare il numero dei visitatori nei piccoli musei e a far conoscere la realtà e il valore dei piccoli musei al diverso pubblico, alle istituzioni e ai media. Intendiamo, così, valorizzare il ruolo e le funzioni dei piccoli musei che non sono semplicemente una versione ridotta di quelli di grande dimensione”.

Il Piccolo museo Occhi a candela e Antica biblioteca scolastica ha aderito convintamente alla Giornata nazionale aprendo il proprio spazio etnografico nel pittoresco centro storico di Frosolone. Il museo si contraddistingue poiché è inserito in un contesto di microstoria locale: attraverso il racconto di una storia di famiglia le visite narrate offrono ai visitatori uno spaccato della comunità tra ‘800 e ‘900. Il museo si articola in cinque sale, tra cui un’antica biblioteca scolastica e una saletta per la visione di documentari e corti che ripercorrono i luoghi e la storia locale.

Il Piccolo museo Occhi a candela nasce da un’iniziativa privata ed ha mosso i primi passi nel 2019. Da allora è stato visitato da migliaia di ospiti: turisti molisani e di fuori regione, ricercatori, studiosi. Ha all’attivo due mostre: “I Santi” sulla devozione e la fede domestica (dicembre 2021); “Vicoli d’artista”, collettiva di pittori molisani del ‘900 (agosto 2022). Ha ottenuto il riconoscimento dell’Associazione nazionale Piccoli musei d’Italia ed è stato recensito dal Touring Club Italiano.

Domenica 18 settembre resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per info: 3389148384 (Whatsapp) o visitate la pagina https://www.facebook.com/occhiacandela