‘Giornate dell’educazione civica’, da studenti di Agnone messaggio importante

Scuola in fermento ad Agnone, dove in occasione delle ‘Giornate dell’Educazione Civica’, gli studenti dell’istituto omnicomprensivo ‘G.N. D’Agnillo’, hanno presentato i lavori realizzati nell’ambito dei percorsi formativi. In particolare, nel piazzale antistante e nell’aula magna dell’Itis, i ragazzi hanno dato vita ai progetti, curati durante l’anno, incentrati su temi quali il rispetto delle regole, la legalità, la sostenibilità ambientale, il diritto alla salute e al benessere della persona, la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale delle comunità. A prendere parte alla giornata anche la scuola di Poggio Sannita e Belmonte del Sannio con quest’ultima che ha presentato un originale lavoro realizzato con materiale riciclato.

“La partecipazione e il coinvolgimento degli studenti è stata ricca di emozioni ed entusiasmo – il commento della dirigente scolastica Tonina Camperchioli che ha seguito -. Gli alunni, curiosi ed interessati alle diverse attività proposte, sono stati impegnati in esperienze, volte a favorire la costruzione della propria formazione come cittadini attivi, sin dalla scuola dell’infanzia, in una prospettiva di miglioramento continuo del proprio contesto di vita, principio fondamentale per imparare ad essere utili alla Comunità di appartenenza – ha aggiunto la dirigente -. E’ così che si favorisce l’acquisizione di atteggiamenti e comportamenti responsabili. Un ringraziamento particolare – ha concluso la Camperchioli – alle insegnanti, in particolare a Lucia Marinelli che ha coordinato lo svolgersi delle attività, agli alunni e a quanti hanno contribuito al successo dell’iniziativa”.