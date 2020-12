“Giovani Riuniti”, eletto il direttivo: presidente Maria Carlomagno

L’associazione culturale “Giovani Riuniti” di Agnone ha rinnovato il consiglio direttivo. A un anno dalla sua nascita l’associazione ha convocato sulla piattaforma “Zoom Meetings” l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche direttive.

Il nuovo consiglio direttivo, che avrà il compito di guidare le attività dell’associazione per il prossimo anno di mandato, è così composto:

Presidente: Maria Carlomagno

Vicepresidente: Marco Pannunzio

Segretario: Martina Scampamorte

Tesoriere: Luca Ciccorelli

«Con un rinnovato spirito di attivismo sociale l’associazione riapre il tesseramento per l’anno 2021, con l’intento di devolvere parte del ricavato dei tesseramenti ad un ente benefico. – spiega la presidente Maria Carlomagno – L’intento dell’associazione è anche quello di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale agnonese, per questo rinnova l’invito a chiunque volesse contribuire sia attivamente sia saltuariamente a farsi avanti senza esitazione.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’associazione intende promuovere eventi a scopo benefico, ambientale e una tombolata virtuale per ritrovarsi uniti in questo periodo storico singolare.

Le condizioni attuali, pur non permettendoci di essere “riuniti” alla lettera, non spegneranno il nostro bisogno di sentirci comunità e di perseguire il nostro obiettivo per Agnone».