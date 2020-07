Nella giornata di ieri, in un piccolo centro limitrofo a Isernia, i Carabinieri della locale compagnia hanno sorpreso dei giovani romani in trasferta nel nostro territorio, in possesso di hashish per uso personale. I militari hanno sequestrato lo stupefacente e segnalato uno di essi alla locale Prefettura per i provvedimenti amministrativi del caso.

