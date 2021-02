Gravina rieletto presidente Figc, Marsilio: «Un abruzzese ai vertici del calcio italiano è un vanto»

«Mi congratulo, a nome personale e dell’intera Giunta regionale, con Gabriele Gravina per il netto risultato ottenuto alle elezioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Una riconferma che premia il lavoro svolto in questi due ultimi anni, in un momento sicuramente difficile per ogni cittadino e ogni sportivo, nei quali ha saputo ridare smalto e immagine al settore calcistico a partire dalla nostra Nazionale. La presenza di un abruzzese ai vertici del calcio italiano dà vanto all’intero territorio regionale, nella consapevolezza che anche lo sport sarà volano per la rinascita economica, sociale e turistica dell’intero Abruzzo. A Gravina gli auguri per un proficuo lavoro».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a commento della notizia che Gabriele Gravina è stato rieletto presidente con oltre il 73% dei voti e che quindi guiderà la FIGC fino al 2024.