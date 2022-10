Guardia di Finanza: il capitano Siravo assume il comando a Lanciano

Questa mattina, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti – Col. Michele Iadarola – ha avuto luogo presso la Caserma di Lanciano l’insediamento del nuovo Comandante il Cap. Domenico Siravo.

Il nuovo Ufficiale, originario di Isernia, coniugato e con una figlia, è Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “Alma Mater” di Bologna ed ha conseguito due master presso l’Università degli studi di Milano, rispettivamente in “Diritto dei Mercati Finanziari” ed in “Diritto Tributario”.

Consolidata la sua esperienza nel settore delle indagini di polizia giudiziaria, da ultimo, maturate presso il Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano.

Il Col. Michele Iadarola, ha formulato i migliori auguri al nuovo Comandante della Compagnia di Lanciano, certo che il Capitano Siravo opererà con impegno e abnegazione per la tutela degli interessi economico finanziari della comunità frentana.