Guida senza patente e completamente ubriaco, denunciato un giovane

Nel tardo pomeriggio di lunedì, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, in Bojano, sorprendeva, poco dopo le 18, un giovane di Campochiaro, alla guida di un veicolo con andatura a zig zag, appena fuori dal centro abitato in prossimità del cimitero. Una volta fermato, il ragazzo è stato invitato a “soffiare”, gonfiando il “palloncino” sino a 1,97 g/l. Il 29enne, già noto ai militari della gazzella, poiché lo scorso giugno gli era stata ritirata la patente di guida per altra infrazione e non ancora restituita, risponderà all’Autorità Giudiziaria anche di guida senza patente oltre che di guida in stato di ebbrezza.

La voce che giunge da Via Croce è univoca quanto perentoria, l’incidentalità stradale può assumere connotati preoccupanti, solo domenica sera si è evitato il peggio per pura casualità, motivo per il quale il motto divertiti consapevolmente deve essere un must per tutti i giovani e meno giovani che voglio trascorrere aperitivi e/o serate in serenità. I controlli saranno serrati quanto intransigenti, specie con l’approssimarsi del ponte di ognissanti.

