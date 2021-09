Ha cucinato per Maradona e per tre Papi, Belmonte celebra il suo chef Di Filippo

Presso l’edificio pluriuso di Belmonte del Sannio, nei giorni scorsi, si è tenuta la presentazione del libro di Nicola Di Filippo, oriundo di Belmonte, “Uno Chef” a cura di Tina Bianco. Presente all’evento culturale anche la sindaca Anita Di Primio che piacevolmente commenta: «Un’occasione unica per conoscere le varie ricette di antipasti, primi, secondi di carne e di pesce e dolci che deliziano il palato. Un ringraziamento particolare l’amministratore comunale che rappresento rivolge allo chef Nicola che ha cucinato non soltanto per personaggi noti dello spettacolo e dello sport da Marisa Laurito a Maradona, ma anche per i tre Papi: Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Bergoglio. Elogio a Nicola Di Filippo anche per aver partecipato alla trasmissione televisiva “Domenica In” condotta da Pippo Baudo nell’anno 1984 con il piatto “Pasta e Fagioli”».

