“Ha sempre fatto caldo!”, il meteorologo e climatologo Giulio Betti presenta il suo libro

Domani, venerdì 28 marzo 2025 si terrà l’ultimo incontro della rassegna culturale “TermolinVita – È l’unica terra che abbiamo” organizzata dall’Associazione Sopralerighe e dalla Fondazione “Lorenzo Milani”, con il patrocinio di Slow Food Basso Molise. Interverrà Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso il CNR di Firenze e Consorzio Lamma. Noto per la sua presenza in trasmissioni televisive, come Kilimangiaro in onda su RAI 3, e per la sua capacità divulgativa Betti presenterà il suo libro Ha sempre fatto caldo!

“La terra di Erik il Rosso una volta era verde e accogliente. Annibale e i suoi elefanti poterono attraversare le Alpi facilmente perché i ghiacciai nel 218 a.C. erano molto più piccoli di ora e le condizioni climatiche miti. Nessun timore per gli sbalzi di temperatura: ci sono sempre stati!”.

Queste sono alcune credenze sul cambiamento climatico, delle vere e proprie fake news, da cui prende spunto il libro Ha sempre fatto caldo! Con chiarezza e ironia l’autore dimostra come è facile cadere nella disinformazione. L’obiettivo è fare luce su un argomento sempre più presente nel dibattito pubblico, spesso frainteso o distorto da narrazioni fuorvianti e teorie bizzarre amplificate dai mezzi di informazione e dai social media.

L’evento si svolgerà presso l’Aula Adriatico dell’Unimol sede di Termoli, in via Duca degli Abruzzi n.67, alle ore 18.00. L’ingresso è libero e aperto a tutti fino ad esaurimento posti.