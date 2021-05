Hashish a bordo, segnalato un assuntore

I militari del NOR – Sezione Operativa, compagnia di Isernia, nell’ambito dei quotidiani servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto nel centro pentro a controllo gli occupanti di un’autovettura, già noti agli operanti, i quali avevano destato sospetto. Difatti, nel corso delle verifiche all’interno di un portaoggetti dell’auto, veniva rinvenuto un involucro in cellophane contenente 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, detenuta da uno di essi per uso personale.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il detentore segnalato alla locale Prefettura per le relative determinazioni.

L’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Isernia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza, al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.