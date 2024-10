Hashish, cocaina, marijuana, foglie e infiorescenze di canapa indica: denunciato un giovane del Chietino

Nel contesto di una serie di attività di controllo del territorio, iniziate il 20 settembre scorso, finalizzate alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, il personale della Stazione Carabinieri di Palena, con il supporto dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Lanciano, ha portato a termine un’importante operazione: in località Sant’Antonio, nel Comune di Palena, hanno notato un giovane 24enne del luogo, mentre si trovava a bordo della propria autovettura, con atteggiamento sospetto. Particolare, quest’ultimo, che ha attirato la loro attenzione.

Infatti, alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato una breve fuga, ma è stato prontamente bloccato insieme ad altri due coetanei. La perquisizione personale dei tre non ha rivelato alcuna sostanza illecita, tuttavia, l’ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire sostanza stupefacente tipo hashish, nella disponibilità del solo 24enne, oltre a materiale per il confezionamento.

Su autorizzazione del Sostituto Procuratore c/o la Procura della Repubblica di Chieti, i carabinieri hanno esteso le operazioni di perquisizione presso l’abitazione del giovane, dove sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti (hashish, cocaina, marijuana, foglie e infiorescenze di canapa indica) e strumenti per la preparazione e il confezionamento.

Al termine delle operazioni, il 24enne è stato deferito in stato di libertà, in conformità all’art. 73 del D.P.R. 309/90, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale sequestrato – le sostanze stupefacenti e gli strumenti per il confezionamento – è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti.

Nell’ambito delle medesime operazioni di controllo del territorio, è stata fermata una ragazza 26enne di Palena. Durante la perquisizione del veicolo a lei intestato, i militari hanno rinvenuto nel vano portabagagli un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, che è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La giovane è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla diffusione e al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della cittadini.