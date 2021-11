Hashish e marijuana da spacciare, 26enne in manette nel Vastese

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto, nel corso di servizi rivolti alla prevenzione e repressione di reati in genere e particolarmente rivolti alla detenzione ai fini di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto in prossimità delle festività di “Halloween”, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 26enne di Vasto. I militari procedevano al controllo del giovane in compagnia di un coetaneo. All’atto del controllo, uno dei due ragazzi cercava di disfarsi di un involucro, recuperato e risultante contenere sostanza stupefacente del tipo hashish in modica quantità. In considerazione dell’atteggiamento sospetto e della prossimità dell’abitazione, i militari del NOR eseguivano di iniziativa perquisizione domiciliare all’esito della quale rinvenivano e sequestravano:

circa 84 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish occultata in due distinti contenitori;

occultata in due distinti contenitori; circa 160 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana occultata in 4 distinti involucri termosaldati;

occultata in 4 distinti involucri termosaldati; un bilancino di precisione verosimilmente per pesare le dosi;

materiale utile al confezionamento delle dosi consistente in una macchina sottovuoto e vari ritagli di cellophane circolari ritenuti utilizzati per il singolo dosaggio della sostanza.

una somma in contanti di 110 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento di pregressa attività di spaccio verso terzi.

Tutto quanto rinvenuto veniva posto in sequestro. Il danaro verrà versato su libretto postale fruttifero mentre la sostanza verrà destinata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti per stabilirne il principio attivo.

L’uomo, accompagnato presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Vasto, veniva sottoposto alle operazioni di fotosegnalamento e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Vasto, Dott. Michele Pecoraro che nei prossimi giorni chiederà la prescritta udienza di convalida.

Quanto in sequestro, del valore approssimativo di circa 2300 euro, avrebbe potuto garantire l’immissione sul mercato al dettaglio di circa 500 dosi di cannabis.