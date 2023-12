Hashish in auto e quasi un chilo di marijuana in casa, scattano le manette per un 28enne del Chietino

Proseguono i controlli nell’area frentana disposti dal Questore di Chieti, Aurelio MONTARULI finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di ieri, nel corso di tale attività, gli agenti del Commissariato di P.S. di Lanciano, diretti dal Vice Questore dott.ssa Miriam D’ANASTASIO, con la collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, hanno tratto in arresto un uomo di anni 28, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio.

Durante un posto di controllo nel centro di Lanciano, gli agenti fermavano un’autovettura con a bordo due persone. Nel corso della verifica dei documenti, i due occupanti davano segni di nervosismo, tanto che gli agenti procedevano ad un più accurato controllo sia del veicolo che dei due individui. Nella circostanza, rinvenivano all’interno di un borsello del passeggero un involucro contenente oltre gr. 1,5 di hashish. Ma l’uomo continuava ad avere un comportamento di agitazione, tanto da indurre i poliziotti ad approfondire l’attività di polizia giudiziaria presso l’abitazione del giovane, ove eseguivano una perquisizione domiciliare. Nel corso di tale attività, veniva rinvenuta nella camera da letto del giovane una busta occultata in un armadio, contenente circa gr. 900 di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed una bustina con semi della stessa sostanza, nonché bilancini di precisione. In virtù di ciò l’uomo veniva dichiarato in arresto ed informato il Procuratore della Repubblica Dott.ssa Mirvana DI SERIO.

Sempre nel corso dei servizi di prevenzione in argomento, gli agenti procedevano al controllo, presso il terminal bus, di un giovane di anni 27 che risultava essere in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina. Lo stesso veniva segnalato alla Prefettura di Chieti, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.