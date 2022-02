I 100 anni di ‘zia Meruccia’ sul tetto degli Appennini, gli auguri dell’amministrazione

Un secolo di vita per la signora Diomira Giuliano. “Zia Meruccia”, come la chiamiamo tutti affettuosamente sul tetto degli Appennini, circondata e coccolata dall’affetto di parenti e amici, ha raggiunto ieri l’altro l’importante e invidiabile traguardo. A complimentarsi con la centenaria il primo cittadino, Candido Paglione, che insieme al mini sindaco, ha incontrato la nonnina. “Una signora stimata e benvoluta da tutti nel nostro paese, persona educata e dai modi gentili, ancora lucidissima e che per tanti anni ha gestito insieme al marito e alla famiglia il rinomato Albergo Vittoria che ha dato ospitalità anche a personaggi famosi che nel corso degli anni hanno fatto visita a Capracotta. In pratica, una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Per me – ha concluso Paglione – è un privilegio porgere gli auguri a nome dell’intera comunità alla nostra cara zia Meruccia per avere raggiunto l’ambito traguardo del secolo di vita, con l’auspicio di poter spegnere ancora tante candeline”.

